Bonnie ja Clyde on ilmselt kõige kuulsamad kurjategijad maailmas. Neist on vändatud filme ja teleseriaale, kirjutatud raamatuid ning tehtud muusikale. Nende nimesid teab igaüks, kuid kunstis on nende armastust romantiseeritud. 23. mail 1934 sai Bonnie ja Clyde'i röövimisi ning tapmisi täis armulugu lõpu.

Franklin Delano Roosewelt võitis 1932. aasta presidendivalimised Ameerikas, kus oli parasjagu suur depressioon. 1929. aastal alanud börsikrahh oli viinud ülemaailmse majanduskriisini, samuti oli sel ajal suur põud, mida nimetati Dust Bowliks, sest see tegi põldudest ja karjamaadest kuivetunud tolmukuhilad. Inimesed vaevlesid vaesuses ja näljas ning kuritegevus lokkas. Meeleheitel inimesed tegid mida tahes, et ellu jääda. Kuid kuulsaimad kurjategijad sel ajal olid muidugi Bonnie ja Clyde.

Clyde Barrow sündis 1909. aastal Texase vaesesse taluperekonda, kus kasvas seitse last, kellest Clyde oli viies. 1920ndatel kolis pere Dallase räpasesse slummi ja nad olid sedavõrd vaesed, et elasid kaubavaguni all. Läks väga pikalt aega, enne kui neil oli piisavalt raha koos, et nad saaksid elada telgis. Neil ei olnud tõepoolest mitte kui midagi – ega ka midagi kaotada, mistõttu Clyde polnud perest sugugi ainuke, kes kuritegelikule teele läks. Politsei pidas Clyde'i esimest korda kinni, kui ta oli 17 ning ei tagastanud rendiautot. Teine kord võeti ta kinni koos venna Buckiga, sest nad olid varastanud kalkuneid.