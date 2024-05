Postimehe lugejale juba tuttav maailmarändur Talvis Lankots on jõudnud otsapidi just sinna maale. Loe, mida põnevat ta seal tegi ja kus käis!

Bahrein on alates 1971. aastast üsna heal järjel olev kuningriik, mida perekond Al Khalifah valitseb juba aastast 1782. Praegusel kuningal Hamadil on neli abikaasat ja 12 last. Turismiriigina pole Bahrein kuigi tuntud, isegi mitmed mu tuttavad on küsinud, «mis asi see veel on?», aga seda põnevam see riik tundub.