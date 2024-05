SUUR GALERII Vaata, mis toimus uhkel Michelini tärnide jagamise galal

Restoranid tunnistasid üksmeelselt, et kahel Michelini-aastal on olnud suur mõju: on tõusnud töötajate huvi restoranimaailmas kaasa lüüa ja sellele pühenduda, gurmaanide külastused ei koondu ainult nädalavahetustele ning nii Eesti inimesed kui ka välisturistidest fännid käivad lemmikrestoranides sagedamini.

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (EIS) sõlmis lepingu Micheliniga 2022. aasta veebruaris. See riiklik leping on igal aastal eelduseks Eesti Michelini tunnustusega restoranide väljakuulutamisele. 2022. aastal pääses Eestist Michelini giidi kokku 31 restorani, tänavu juba 35. Tärnirestorane on Eestil algusest peale olnud kaks: NOA Chef’s Hall on hoidnud üht tärni, restoran 180° hinnati nii mullu kui ka sel aastal kahe tärni vääriliseks.