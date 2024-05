KUHU MINNA? Vaata, mis sündmused sel nädalavahetusel toimuvad

Kalendri järgi on küll kevad, aga soojapügalad termomeetril kisuvad algaval nädalavahetusel suisa suviseks. Ilmaprognoosi vaadates on hea meel tõdeda, et väliüritused on vallutanud suuremad ja väiksemad Eestimaa paigad – ole ainult tragi valima! Kuhu siis vabadel päevadel minna?