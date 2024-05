Rännumees Väino Laisaare nimi ei tohiks olla ühelegi seiklushimulisele eestlasele tundmatu. Mees, keda oleme harjunud nägema Jeepi roolis paarutamas mööda ilma nii, et tolm taga, on aastaid teleekraanil pakkunud peopesasid higistama panevaid reisisaateid ja olnud seejuures ka ise seiklusjuhiks siin- ja sealpool ekvaatorit. Passi on tal templeid kogunenud juba 89 tükki. Veel on küll natukene minna, et kõik maad kirja saada.