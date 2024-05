Epideemia mõõtmeid võtvast üksildusest on psühholoogid ja sotsiaalteadlased palju rääkinud. Just üksildus – mitte üksindus – kujutab endast ohtu rahva tervisele: sotsiaalset eraldatust ja tähendusrikaste armastavate suhete puudumist loetakse paljude tervisehädade (näiteks depressioon, unetus, kõrge vererõhk jne) algpõhjuseks. Aga mis on üksilduse algpõhjus?