ENNE JA PÄRAST Julge mees ehitas ajahambast puretud Mustamäe korterist avara ja valgusküllase kodu

«Teadsin kohe, et see magamistuba on natuke liiga kitsas, et voodi sinna ära mahuks, nagu see praegu on. Muidu ei oleks voodi kõrvalt mööda mahtunud liikuma. Ka kõiki vannitoa seinu on mõne sentimeetri võrra liigutatud, see sai veidi pikem ja kitsam, et köögile veidi lisaruumi teha. Nüüd on vannitoa kõik seinad sirged ja loodis. Kui see maja ehitati, tõsteti vannitoad ühe boksina sisse ja see ei olnud väärt säilitamist.»