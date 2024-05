«Tavaliselt vormivad raskused. Ma arvan, et õnnelike momentidega isiksust ei kujundata. Elu viimased kümme aastat on eluteele toonud erinevaid suhteid, millest on oma õppetunnid saadud ja nüüd olengi neli aastat vallaline olnud. Parem ongi! Kui me ei tõsta teineteist kõrgemale ja me ei vii teineteist edasi, siis sellel ei ole mõtet,» usub Eesti esimese «Masterchefi» tiitliga pärjatud Jana Guzanova (33), kelle silmad löövad köögis toimetades eriliselt särama.