NÄDALA RETSEPTID Kolme põlve peolauaretro linnamuuseumis. Langebraun kohtub kokteilsalati ja ahjulõhega

Elu koosneb hetkedest. Rõõmsatest, kurbadest, argistest, pidulikest, kargetest, helgetest. Ühed õnnelikumad ja tähtsamad on need, kui lähedased, sugulased ning sõbrad saavad tähtpäevadel kokku ja öeldakse «Palume lauda!». Õnn, et on inimesed, keda lauda kutsuda, et on kodu, kuhu kokku tulla, et on laud, mille taha istuda, ja et on, mida lauale panna.