GALERII Üks vahvam kui teine: vaata, kuidas Eesti lemmikloomad suvest viimast võtavad

Et fotokonkursil osaleda, saada oma lemmiku pilt või video aadressil lemmik@postimees.ee ning lisa lühike selgitus ja tutvusta lühidalt oma lemmiklooma. Plusspunkte annab sisukas pildi allkiri, mis selgitab, miks just see foto/video teiste seast silma paistab. Kui sinu lemmikloomal on mõni eriti silmapaistev oskus või omadus, siis võid ka selle kirja panna. Ootame põnevaid lugusid väga!

Vaata juba saadetud pilte:

Koeraomanik Ilme räägib, et 4-aastane lemmik Sniffi tuli tema juurde eelmise aasta juulikuus varjupaigast, kus ta oli veetnud juba üle poole aasta ja tal ei olnud nimegi, ainult number. «Eelnev elu ei ole olnud tal küll meelakkumine ja nägime temaga kõvasti vaeva, et tema usaldust võita. Nüüdseks on ta enesekindluse tagasi saanud ja on toimekas väikeste krutskitega koerapreili, kellele üle kõige meeldib ujuda ja metsas auke kaevata. Sama palju meeldib talle ka joosta, jalutada ja palli taga ajada. Kallistustest ja paidest ei ole kunagi küll ja rahul on ta ka korteris põõnamisega, kui peremees ja perenaine tööl on,» kirjutas Ilme.