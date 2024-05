Postimehe lugejale juba tuttav kogemuste kollektsionäär ja tervendusteraapiatega tegelev Merike Villard avab seekord ukse Jaapani hingemaailma. Mis on shinto, kui suur mõju on seal budismil ning kuidas käituda Jaapani pühakodades, sellest saad lugedes teada!

Shinto pühamud

Shinto ja budism on Jaapani kaks peamist religiooni. Shinto tähendab «jumalate teed» ja see on Jaapani vanim religioon. Shintol ei ole rajajat ega prohveteid ning puudub ka kirjasõna, mis kirjeldaks selle põhiuskumusi.