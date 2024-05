Vanakooli rattasõidu maailmas peitub kirg, mis ulatub kaugemale pelgalt liiklusvahendist või treeningharrastusest. See on ajarännak, kus iga kriukatus raamil kõneleb minevikulugusid. Vestlesin rattaentusiasti Vegerd Veskimäega sellest taas populaarsust koguvast spordist, või isegi paremini öeldes, elustiilist.

Vegerdile ei ole vanakooli rattasõit lihtsalt hobi; see on elustiil, mis on täis autentsust, seltskondlikkust ja minevikust kantud põnevust.