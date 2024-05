Heidi Hanso Saaremaa ainsast kaamelist: tundus, nagu eesel ja lehm karjuksid üheskoos klaaspurki...

Tänane lugu ei räägi otseselt ühestki Pajuvärava talu loomast, vaid hoopis kaamel Kallest, kes elab Pajuväravast viie kilomeetri kaugusel Saaremaa loomaaias. Jah. Saaremaal on kaamel ja Saaremaal on päris loomaaed.

Mind seob loomaaiaga mu poeg Hendrik Raju, kelle isa Risto koos oma elukaaslase Mirgega Saaremaale midagi nii uhket loonud on. Kui ma talvel äsja Eestisse saabunud Kallet vaatamas käisin, selgus aga tõsiasi, et on olemas loom, kes mind esimest hetkest ei armastagi.

Ägedad eksid

Et rääkida Kallest, peab ikkagi kõigepealt alustama inimsuhetest. Sain oma poja isa Ristoga tuttavaks hulk aastaid tagasi ja ühel hetkel otsustasin koos pisitütre Uma Säsiliga Tallinnast tagasi Saaremaale Risto juurde kolida. Aasta pärast sündis ka Hendrik Raju.

Pidasime Ristoga koos vahvat loomatalu, meil oli tõeliselt vinge kollektsioon kõikvõimalikke pudulojuseid ja koos nuusutasime seda maailma, kus loomi külalistele näidata. Kui me teed aga elukaaslastena lahku läksid, võtsin ma mulle kuulunud loomad ja kolisin Pajuväravale. Risto loobus mõneks aastaks suuremast loomapidamisest, kuid kui loomapisik on sees, siis ega selle vastu saa: ta võttis kohe nii suurelt ette, et tegi päris ametliku, suure ja vinge loomaaia, kus lisaks kaamel Kallele on isegi leemurid, surikaadid, ninakarud, okassead ja nii palju teisi vingeid eksootikuid. Südamest soovitus, kui satud Saaremaale, käi loomaaiast läbi, see on elu elamus!

Kaamel Kalle. Foto: Heidi Hanso