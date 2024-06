Siiri Sõnajalg on aastakümneid Eesti meediapildis olnud. Lisaks tohutule populaarsusele bändiga Sõnajalg ja glamuursele elule mahub tema minevikku ka laste Alari ja Jordani ning kaksikõe Viivi kaotus, millega toimetulekuks pöördus ta alkoholi poole. Kaks ja pool aastat tagasi kolis ta Inglismaale, et õppida hingehoidu ja aidata inimesi. Nüüd on ta tagasi Eestis – sire, särav ja õnnelik. Siiri ei välista sedagi, et tulevikus teda uuesti laval laulmas näha võib, sest sahtlipõhjas on lood ootel.

«Ma ei pea muretsema sellepärast, et mu õde on läinud. Taevas on ta leidnud. Mina olen küll ta siin selles maailmas kaotanud, aga ta on läinud järgmisesse dimensiooni, nii et ma tegelikult pole kellestki ilma,» meenutas Siiri (61) oma kaksikõde Viivit. «Sellest on küll puudus, et ta ei tule enam uksest sisse ja ei hüüa «Siiri, kus sa oled?». Kuid meie side kestab siiani ja ma tean, et mu armas õeke on igavesti olemas.»

Kaksikõega on seotud ka tema elu esimene mälestus. «Seda on ilmselt raske uskuda, et ma umbes kümnekuuse titana võiksin midagi mäletada. Kuid minu ja Viivi jaoks oli tellitud meistrilt suur voodi, mis oli väikese võrega eraldatud. Minu esimene mälestus ongi see, et ma nägin läbi võre oma õde. Ma ei teadnud, kes ta on, aga ma tundsin ennast nii hästi, et keegi on minu kõrval. Mul oli soe tunne südames, mis mulle on meelde jäänud,» rääkis Siiri.