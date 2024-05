NÄDALA RETSEPTID Kodumaise spargli tipphetked on käes. Mida hõrku sparglist teha?

Suuresti jõuab spargel meie poelettidele kaugetelt maadelt ookeani tagant, olles niimoodi saadaval praktiliselt aasta ringi. Selle võrra, kuidas kevad Euroopas meile lähemale hiilib, hakkab kaubandusest saama ka meie maailmajaost pärit sparglit. Algul Hispaaniast, Itaaliast, Kreekast, ka Ungarist. Hästi populaarne on spargli kasvatamine näiteks Saksamaal. Kui meil on levinud roheline spargel, siis seal kasvatatakse palju valget sparglit. Eripära on selles, et valge spargel kasvab meetripaksuse mullavao sees ega saa päikest, mis teebki taime roheliseks.