Chelsea lillenäitusel ei jäta käimata ükski enesest lugu pidav aiapidaja. Ja tegelikult ei pea selleks olema üldse aiapidaja. See üritus on lihtsalt nii üdini british, et kui sind pole Chelseas, pole sind olemaski. Selleks ajaks võetakse töölt vabad päevad ja tullakse, et vaadata näidisaedu, juua Aperoli-laadset ja ülipopulaarset Pimm’si kokteili, pidada piknikku, arvustada nähtut ja kohata vanu tuttavaid.