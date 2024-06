Kogukonna- ja õppeaedade projektijuhid: õpetame linnainimestele unustatud oskuseid

Kindlasti on paljud kuulnud sõna kogukonnaaed ja/või õppeaed, kuid mida need tegelikult endast ette kujutavad. Sel korral on saates «Oma tuba, oma luba» külas Tallinna õppeaedade projektijuht Marina Laidla ja Tallinna kogukonnaaedade projektijuht Maria Derlõš, kes teemat selgitavad.

Mujal läänes populaarseks saanud community gardening ehk kogukondliku linnaaianduse trend jõudis Tallinna 2011. aastal, mil Uue Maailma Selts rajas kogukonnaaia Koidu-Virmalise-Videviku tänavate vahelisele haljasalale ja Möldre Tee Selts asutas Laagri asumis kogukonnaaia, mis toimib tänini.

Tänaseks võib Tallinnas eri linnaosades lugeda kokku 33 kogukonnaaeda ning aasta lõpuks peaks neile veel omakorda 10 juurde lisanduma. Derlõši sõnul on igas Tallinna linnaosas täna vähemalt üks kogukonnaaed.

Aiandushuvilisi ühendavate ühisaedade kõrval on linnaruumis end sisse seadnud ka õppeaiad, mida on Tallinnas kokku pea kahesaja ringis. Laidla sõnul on õppeaiad peamiselt suunatud, nagu nimigi viitab, õppeasutustele ning rajatud on neid kõikjale – hoovidest katusteni. Kuid õppeaia võib leida ka avalikest asutustest nagu näiteks muuseumid ja raamatukogud.

Mis on kogukonnaaed?

Lühidalt öeldes on kogukonna aed ühe piirkonna elanike poolt avalikule või eramaale püstitatud aiamaaga. Tegemist pole suvalise omaalgatusliku roheaktivismiga, vaid kogukonnaaial on kõik vajalikud load ning mingisugune juhtstruktuur, mille aednikud paika panevad.

«Tegemist on üldiselt kõrgpeenardega, kus on inimesel ruumi meeter korda meeter – nagu Tootsi peenar, kuhu kõike kokku visatud. Ruumi ei ole palju, kuid rõõmu küll,» kirjeldab Derlõš tavalist aiakasti kogukonnaaias. See ei tähenda, et kõik peenrad oleks lahendatud samamõõtmeliste kastidega, kõik on erinevad, kuid eesmärk on üks – pakkuda linnaelanikele võimalus ise endale toitu kasvatada.