Jõgevamaa koeraomanik jäi 12 lemmikust ilma, aga tegelik olukord oli palju jahmatavam

Põllumajandus- ja toiduameti loomatervise ja -heaolu osakonna peaspetsialisti Carol Laurimaa sõnul võõrandati 12 koera, sest loomadel oli erinevaid tervisehädasid, mille omanik ravimata jättis. «Koerte silmad olid haiged ning karv pulstunud, kuivõrd õues on väga palav, siis see tõug vajab erilist hooldamist, et karvaalune nahk hauduma ei läheks,» lisas Laurimaa.

Põllumajandus- ja toiduameti ida regiooni juhtivspetsialist Kaja Vainula ütles Lemmikule, et ametil on loomapidajaga kokkupuude 2022. aastast, kui nende poole pöördus MTÜ Eesti Chov-Chov klubi ja andis sellisest loomapidajast teada.

Viimase poole aasta jooksul käis amet loomapidajat kontrollimas kolmel korral. «Loomapidajale on tehtud erineva sisuga ettekirjutusi, mis on selle aja jooksul osaliselt täidetud. Viimased kontrollid viidi läbi 28.05 ning 30.05 varahommikul, mil otsustati, et loomad võõrandatakse, kuna omanik ei suuda tagada loomadele vajalikku ravi. Oluliseks asjaoluks oli muuhulgas ka kuumus,» sõnas Vainula.

Foto varasemast kontrollist. Foto: Põllumajandus- ja toiduamet

Loomad toimetati Viljandi ja Tartu varjupaikadesse, kus neile teostatakse tervisekontroll.

«Juhime tähelepanu, et loomade võõrandamine on äärmuslik meede ja rakendatav kui muud võimalused on ammendunud ning on oht looma tervisele ja elule,» lisas Vainula.

Loomakaitsjad pole rahul: 17 koera piinlevad edasi

Eestimaa Loomakaitse Liidu sõnul jõudis PTA koerte võõrandamiseni tänu liidu vabatahtlike loomakaitsjate tegevusele, kes otsustasid sekkuda ja läksid ise koos loomaarstidega kohapeale koerte tervist kontrollima.