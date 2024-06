Tulika kogukonnafestivali korraldaja Toomas Laigu teab omast käest, kui oluline on see, kui ümber on toetavad inimesed. «Me vajame enda kõrvale inimesi, et koos luua ja tegutseda,» arvab ta.

Seda, kui tähtsad on teised inimesed, näitas selgelt koroonaaeg. Väärtushinnangud muutusid täielikult – karjäärialased eesmärgid muutusid vähem olulisemateks ja inimsuhted väärtuslikumaks. Kontaktid ja suhtlus muutusid sügavamaks, sest saime aru, kui kergelt võib kaduda see, mida peame enesestmõistetavaks. «Oleme rohkem tänulikud neile, kes meie ümber on, ja see on väga ilus,» ütleb Toomas.