Kuuma keskkonda sattudes hakkab esmalt kiiresti tõusma naha pindmine temperatuur (0,5‒1 kraad minutis). Sel ajal tajume sauna soojust eriti intensiivselt. Pärast esimeste minutite möödumist, kui keha tuumtemperatuur on tõusnud 36,9 kraadini, hakkab erituma higi. Eelkõige peab soojus jõudma meie aju hüpotalamuse piirkonda nimega area praeoptica, mille ülesanne on reguleerida keha temperatuuri. Alles sel hetkel saab keha aru, et kuumus on ohtlik ja hakkab end jahutama. Peagi on üle 70 protsendi kehast kaetud higiga.