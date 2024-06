Triin ja Erki muutsid tühjalt seisnud räämas talumaja lummavaks õdusaks pesaks

Triin ja Erki võtsid ette keeruka ja ajamahuka projekti, kui hakkasid oma kätega ligi 140 aasta vanust talumaja taastama. Nende pühendumus, kirg ja armastus peegelduvad igast Uusi No.37 talu ruutsentimeetrist. See maakodu on tõeline pärl, mis ühendab vana aja ilu romantilise mugavusega.

Triin ja Erki Ruben armusid sellesse pikalt tühjana seisnud majja hetkega ja sellest momendist peale on Uusi talus alanud uus ajajärk. Sinna on kulunud meeletult palju tööd, aga pererahvas on sellega pealtnäha mängeldes hakkama saanud. Kuidas see võimalik on?

Uusi No.37 saamislugu

Kuidas Rubenid just selle maja omanikeks said, ei ole päris tavaline lugu, vaid täis juhuseid, õnne ja kokkusattumusi. «Ma olen siit Haapsalusse sõites seda maja alati märganud,» alustab Triin, kes Padiselt pärit tüdrukuna tunneb seda maanteed kui oma viit sõrme. «Viimase 15 aasta jooksul ei näinud ma kunagi siin ühtegi inimest askeldamas. Ükskord matustelt koju sõites jäin mõtlema, et huvitav, mis selle majaga tegelikult on ja otsustasin kodus kinnisturegistrist järele vaadata, kes on omanik. Selleni ma aga ei jõudnudki, sest järgmisel hommikul nägin Facebooki vanade talumajade ostu-müügi grupis, et üles on pandud selle sama maja müügikuulutus.»