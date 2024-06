«Igal pool, kus käisime, otsisime karu. Mingi hetk vist naabrite hoovis oli karu olnud ning selle peale kargasin ma püsti, läksin, jooksin ja otsisin seda karu. Tädi vaatas mind sellise näoga, et mis sa teed Merily? Ma ütlesin, et otsin karu! Muidu inimesed jooksevad karu eest ära, aga ei, mina jooksin karu otsima,» räägib Merily Timmer, kes käis äsja esimest korda Ameerika Ühendriike avastamas.

Ameerika on paljudele ihaldusväärne sihtkoht, kuid sellise reisi planeerimine võib tunduda kui ületamatu mägi. Merily Timmer (30) nii ei arva. Ta ütleb, et kui sa tead, mida sa tahad teha, siis on kõik lihtsamast lihtsam – tuleb lihtsalt minna. Merily oli nõus jagama isiklikke kogemusi, kasulikke nippe ja soovitusi, et kohapeal ilusti hakkama saada. Mis veel erilisem: Merily peaaegu et ei planeerinudki – ta lihtsalt läks!