Koerad on meie ustavad kaaslased olnud juba aastatuhandeid: koertega koos on kütitud, nad on olnud kodu kaitsjad ning paljude perekondade lahutamatuks liikmeks. Inimloomusele on kohane omistada iseenesestmõistetavus ja selle käigus võime me unustada, et iga pereliige vajab hoolt, tuge ja armastust, vaatamata oma näilisele tugevusele. Lemmikud aitavad meid midagi vastu küsimata. Meie kohustus on teada mida, millal ja miks meie lemmikud midagi vajavad.