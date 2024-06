Maailma suurim Põhjamaade disainiplatvorm Finnish Design Shop on oma müügistatistikas märganud kindlat trendi: värvid kinnitavad Eesti kodudes kanda. Eestlased näivad üldiselt hindavat rohkem rahulikke ühevärvilisi toone, kuid soomlaste seas on populaarseks saanud värvikirev sisekujundus, mis viimastel aastatel vaat et kogu maailma on vallutanud.