Erinevalt moehuvilistest ei ole minu jaoks hommikul peegli ees riiete valimine olnud kunagi lemmikosa päevast. Alati tundus midagi natuke… valesti. Ei tulnud kõne allagi mõte, et panen midagi uut ise selga ja kannan seda ilma et oleksin enne mõne sõbranna heakskiidu saanud. Ma ei olnud enesekindel oma võimes valida endale selga hästi sobivaid riideid ja olin sellest üks hetk nii väsinud. Kui tunned end ära, siis see lugu on sulle.