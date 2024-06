Kodu Loominguline oaas keset kuldseid välju

Uus on õue serva püstitatud klaasistuudio, kus Eeva Käsper kavandab ja teeb oma taieseid ning annab ka huvilistele kursusi. On ju oma kätega mis tahes eseme loomine väga teraapiline tegevus ja kõik asjaosalised on väga rahul, sest saavad aimu klaasikunsti maagiast. Kindlasti on inspireeriv ka Madaliku talu(õu) ise.