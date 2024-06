««Kodu, oh kodu... see sõna on magus kui šokolaad... ah magusam kui jäätis!» laulis Kingpool hiljuti «Naksitrallide» etendusel. Just nii näen ka mina oma kodu! Kodu on minu kindlus ja magusaim paik,» teatab tšellist ja multitalent Silvia Ilves, kui oleme äsja maha istunud tema uues vanahõngulises vanalinna korteris. Kui ma peaksin ette kujutama ühe artisti kodu, siis täpselt selline ta minu silmis ka ette näeks.