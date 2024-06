Korteriühistu koosolek on ilmselt iga eestlase õudusunenägu. Ühiselt probleemide lahendamine ei tule meil reeglina hästi välja ning need samad koosolekud lõppevad tihti tüliga. Kuidas ühistu koosolekutel navigeerida viisil, et ellu jääda ning millised on meie kogemused – sellest me täna saates «Oma tuba, oma luba» räägimegi.