Kui keegi ütleb «vikat», siis tuleb silme ette pilt varahommikusest heinamaast, kus udune vaikus katkeb vaid rohu sahisemise peale. Vikatiga niitmine on Eestis sajandeid olnud tavaline tööviis, mis nõuab jõudu, osavust ja kannatlikkust. Tänapäeval on see aga midagi palju enamat – side looduse, traditsioonide ja ka iseendaga.