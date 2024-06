Suve teises pooles aset leidvad Pariisi olümpiamängud toovad armastuse linna kokku spordimaailma tähed. Delegatsiooniliikmetele lisaks voolab linna tuhandeid ja tuhandeid rahakotiga puuga seljas spordifänne, kel on kindlasti mõju linna igapäevasele toimimisele – või kas ikka on?

«Paljud teevad olümpiast suure katastroofi, paljud lähevad linnast ära, aga suur osa on väga põnevil, et saavad olümpia ajal Pariisis olla,» ütles digiajakirjadele Anna K, kes on tänaseks Pariisis elanud üle kümne aasta.