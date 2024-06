Postimehe lugejale juba tuttav kogemuste kollektsionäär ja tervendusteraapiatega tegelev Merike Villard avab seekord ukse Jaapani iidsetesse traditsioonidesse, mis on kujundanud Jaapanist Jaapani. Mis on shirabyōshi, kas haiku on vanim jaapani luulevorm, mis moodustavad maailma ühe keerulisima keele ja paljust muust, saa teada sellest artiklist!