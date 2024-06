Oled sa täheldanud, et mõni nädal on sul super enesetunne, jaksu tegemisteks on palju ja motivatsioon on laes? Teisel nädalal on pidev väsimustunne ja ehk koged depressiivseid mõtteidki? Meie emotsioonid ja füüsiline olek on väga palju seotud päevade ajal toimuvate muutustega.

Kõigepealt on oluline teada, et sinu tsükli esimene päev algab esimese menstruatsioonipäevaga, kirjutab The Daily Page Planner looja Dani Bruflodt enda blogis. Enamikul naistel kestab tsükkel 28–31 päeva, mis tähendab, et iga faas on tavaliselt 5–10 päeva pikk. Samas peab meeles pidama, et meie kõigi kehad on erinevad ja kõige paremini saab arusaama enda tsüklist seda hoolega jälgides. Need, kes kasutavad hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid, peavad arvestama, et see võib mõjutada tsükli kulgu ning muutused faasides ei pruugi esineda nii märgatavalt. Sellegipoolest on kasulik teada, millised protsessid toimuvad kehas, sest menstruaaltsükkel mõjutab suuresti seda, kui produktiivsed me parasjagu oleme.