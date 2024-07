«Nooremad mehed on minust alati huvitatud olnud. Mida vanemaks saan, seda rohkem neid on! Ei saa öelda, et ma sellist tähelepanu ei naudiks! Kellele see siis ei meeldiks?» põrutab 38-aastane Liisi, kes on viimasel ajal olnud ümbritsetud vaid endast palju nooremate meestega.

Kuid tuleb tõdeda: ajad on muutunud! Kui veel 10 aastat tagasi oli tavaline pilt selline, millel poseerisid keskeakriisis mehed endast oluliselt nooremate naistega, siis nüüd on olukord vastupidine ja võimu on haaranud naised!

Liisi (38) on rääkides oma kogemustest nooremate meestega krutskeid täis. Naine särab silmnähtavalt! «Minu elu on kuidagi nii läinud, et tõmban endast nooremaid mehi kui magnetiga! Juba ülikooli ajal oli nii, et kui kursakaaslased sebisid pigem endast vanemate meestega, siis mulle ujusid külje alla värskelt keskkooli lõpetanud noormehed. Muidugi ei oodanud ma lähenemiskaitseid neilt kõigilt, kuid see tähelepanu, mille osaliseks tänu neile sain, on kindlasti tänase enesekindluse eest mingis mõttes vastutav,» usub naine.

Liisi on terve oma elu suhtes olnud ainult endast nooremate kaaslastega, kusjuures minimaalseks vanusevaheks on olnud seitse aastat. «Ja ma olen seda täiega nautinud! Alguses pelgasin, et vanusevahe teeb oma töö ja olin veendunud, et kuskilt maalt alates tunnen end pigem ema kui naise rollis. Ehk on mul lihtsalt vedanud, sest midagi sellist ma nende aastate jooksul tõesti kogenud ei ole.»