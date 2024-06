UUS ELU Loe, kuidas läheb varjupaika toodud üliharuldasel tõukassil Arbuusil

Imearmas kassike nimega Arbuus on vaid veidi rohkem kui aasta vanune ning Eestis väga vähe levinud Elfi tõugu kass. Ta meenutab välimuselt küll sfinksi, kuid need on siiski kaks erinevat tõugu. Elf on sfinksi ja Ameerika kaarduskõrvalise kassitõu ristand, kes on tuntud oma karvutu keha ja iseloomulike kaardus kõrvade poolest.