HEA ELU TEEJUHT Noore pensionäri meelespea

«Mina ei jõua ära oodata, et pensile saaks! Saaks rahus raamatuid lugeda,» ütles üks (õigemini mitu inimest). «Mina kavatsen raamatu kirjutada,» ütles teine, ja tunnistas, et on sellest ammu unistanud, aga teadagi – aega pole. Plaanitakse reisida, suvekodu lõplikult valmis ehitada, kooliaegsed pintslid-molbertid välja otsida jne. Ideid on palju, saabuks vaid vaba aeg kiiremini! Siiski võib uljaste plaanide taga tajuda mõningast ebakindlust määramatuse ees.