NÄDALA AED Okkad vormi!

Harilik kuusk (Picea abies) on maapiirkondades populaarne hekipuu, mida on kasutatud kruntide põhjasuunas tuulekaitseks ja suurte teede ääres lumetõkkeks. Kuigi teda on soovitatud istutada ka tiheasutusalade aedlinnapiirkondade hekkideks, ei taha ta saastunud õhuga paigus siiski kasvada, samuti ei edene kuusk kuivadel liivmuldadel või liiga niisketes paikades.