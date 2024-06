NÄDALA RETSEPTID Suur suvekuulutaja maasikas: külm supp, salat, hõrk kreem ja kuulus magusaklassika

Maasikal on suvekuulutajana emotsionaalne tähendus ka Lahepere Villa kodurestoranis Kloogarannas, mis sai tänavu kolmandat korda uksele Michelini restoranijuhi punase soovi­tusmärgi ja mille minivilladesse saab sellest suvest isegi öömajale jääda. Maja peakokk Silver Saa ei hoia loomingulisusega tagasi ja on juba juunimenüüs poetanud maasikaid nii külma hispaaniapärasesse aedviljasuppi gazpacho’sse kui ka leedrijäätisega beseerulli.

«Maasikal on võluvat suve hõngu,» ütleb kokk ja lisab, et eriti meeldib talle intensiivsema loomuga metsmaasikas. Mõlemat eelistab ta tipphooajal süüa ja tarvitada pigem värskelt, olgu see restorani- või koduköögis. «Siis on maasikal kõige rohkem iseloomulikku aroomi, värvi, tekstuuri, maitset.»