PALMIPUU PALMI ALL Taj Mahali ees tundsin, et olen elu lemmiklaps

Kui ma märtsis India reisiks valmistusin, andis India Vabariigi suursaadik Ajaneesh Kumar mulle kaasa soovitusi, nõuandeid ja ühe pisikese ülesande. «Triin, kui sa jõuad Taj Mahali juurde, siis jäta meelde see tunne, mis sind esmalt valdab.» Ta lisas naerdes, et meelega ei räägi mulle sellest kohast rohkem midagi, jäägu see minu enda avastada.