NÄDALA REIS Napolist Peterburi ja Moskvasse

Olen kehvapoolne reisiseltsiline oma armastatud naisele. Temaga reisin vahel mõnele ilusale ja turvalisele maale, aga mulle meeldivad koledamad kohad. Tunnen ilusal maal rahutust. Kaia on minu naine ja minu psühhiaater. Temaga on turvaline elada ja reisida. Aga turvalisusel on minu jaoks oma piir, mida ma ületada ei taha ega tohi. See võib kergesti üle kasvada mõtte- ning tundelaiskuseks. Sinust võib saada elus surnu. Selliseid kõnnib iga päev tänaval vastu.