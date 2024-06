«Kõik on poole odavam, ilm ülihea ja sabas seisma ei pea!»

Siiski tasub teada, et meie keha on väga tubli kohaneja, kuni me teda omalt poolt ei sega. Kuumas harjumine võtab 3–4 päeva. Kui aga käia külma duši all ja keerata konditsioneer väga külmaks, töötame ise vastu. Pigem soe dušš ja jahutus alates 26 kraadist ning õige pea on isegi keskpäeval õues väga hea olla. Ja hulk põhjamaalasi leiab, et kui viimaks sooja saab, ongi see alati hea ja mõnus, neil pole kohanemisega mingit muret.

Jahe hooaeg kestab novembrist veebruarini, siis on sooja veidi vähem, 26–27 kraadi. Euroopast tulnutele on see meeldiv. Kuum hooaeg kestab märtsist maini, kus kõige kõrgem mõõdetud temperatuur oli 44,6 kraadi. Ja niiske aeg maist oktoobrini. Mida see täpselt tähendab, loe vihmaperioodi kirjeldusest, ei midagi puhkust rikkuvat.

Madalhooaeg Tais on sama ilus. Foto: Kristina Herodes

Vihmaperiood

Aga jutt jutuks, mida oma kogemus kinnitab? Taisse jõudes teen saatusliku vea ja rikun oma tuju rahvusvahelist ilmateadet vaadates – enamiku päevade peal istub must pilv, vihmapiisad all, lubab korralikku sademete hulka. Kuid peagi saab selgeks, et vihm käitub siin hoopis teisiti kui meil Eestis. Kodumaal sahistaks selline vihmakogu terve pika päeva sadada, Tais aga kallatakse kogu see hulk poole tunniga nagu pangest alla – läraki! Kui sel hetkel kusagil lageda peal juhtud olema, saad muidugi läbimärjaks. Aga katuse all saad endale ühe mangokokteili serveerida ja poole tunni pärast on ilm jälle ilus ja päike väljas. «Meil Tais ei ole nii nagu Euroopas, et kui sajab, siis kogu päev sajab,» selgitab Karuna Hellström, Tai päritolu reisijuht Euroopas. «Siin sajab ruttu ära ja tehtud. Vihmaperiood ongi selline. Sellist asja, et sajab päev otsa, siin pole.» Tõe huvides tuleb märkida, et ega kõrghooaeg samuti garanteeritult sajuvaba ole. Olen Taisse detsembris tulles ka paari paduvihmaga kohtunud, õnneks möödusid needki kiirelt. Ehk peaaegu kindel on see, et näidaku ilmateade, mida tahes, pisut päikest mahub igasse päeva.

Enamikus hotellides kuuluvad toa juurde nii vihmavari kui päikesevari. Esimest ei läinud mul siin oldud kahe nädala jooksul kordagi vaja. Sadas kaks korda öösel ja ühe korra varahommikul. Sugugi ei seganud puhkamist.

Madalhooaeg Tais on ilma poolest täpselt sama ilus. Foto: Kristina Herodes

Sel korral Taist tagasi tulles olin enda peale isegi pisut pahane – no mille pagana pärast olen siiani ennast ainult selle perioodiga piiranud, kui siin kõik käivad?! Et rohkem rahvast ja kallim? Eks ma kartsin, et ilm on muul ajal kehv, hea puhkuse juures on see ikka päris tähtis asi. Edaspidi igal juhul tulen alati Taisse just väljaspool hooaega.