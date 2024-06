36-aastase Eino Roosioksa südamekutseks on terve elu olnud loomade eest hoolitsemine. Kuigi igapäevaselt töötab ta Tallinna lennujaamas, on tema teine, võib-olla et talle veelgi olulisem «töökoht» olnud juba aastaid hobitalu pidamine. Seal on oma kodu leidnud üle saja looma, kellest paljud on päästetud «igavesest süstist».