Eestlasele reeglina meeldib õues grillida ja pikniku pidada. Millega tuleb aga õues söömisel arvestada, mis kaasa võtta ja mida üldse süüa? Just sellest me tänases osas räägime.

Triin räägib, et piknikud ja aiapeod on tema lemmikud. Endise toitlustusettevõtte omanikuna on ta söögi tegemisega vägagi sina peal, kuid tunnistab, et grilli peal liha keerutada talle ei meeldi – lihale võib ta marinaadi teha, aga küpsetamisega tegelegu keegi teine.