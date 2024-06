Lennusaatjad näevad ja kogevad oma töö käigus asju, millest tavareisijad ei oskaks vahel undki näha. Olgu selleks lahkuminek keset lendu ookeani kohal või veidrate soovide esitamine – nende igapäevaelu on täis ootamatuid olukordi. Oleme kogunud kokku lennusaatjate kõige uskumatumad ja hämmastavamad lood, millest mõne puhul pead isegi kaks korda üle lugema, et veenduda, et see tõesti nii ka juhtus.