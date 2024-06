Enamik inimesi ei julge paljastada, ehmatada, üllatada ja otse öelda kaugeltki samaväärselt, nagu seda teeb noor moekaardivägi. Kui kokku saavad ere anne, leegitsev energia ja kõiki piire purustav hulljulgus, saamegi ERKI Moeshow. Midagi samaväärselt laetut siinkandis ei leidu! Vaata – see on vaatamist väärt!

Midagi maagia sarnast on toimumas! Eesti Kunstiakadeemia hoov ja hoone oleks otsekui loovspektaakli võõrustamiseks ellu ärganud ning elastseks muutunud. Kuidas siia mahutada enam kui tuhandepealine moenäljane publik? Aga mingil moel on see õnnestunud. Pealegi edukalt – kõigil on võimalik näha, tunda, kogeda – elamusest vahetult osa saada. Ja see on juba võimas. Mida arvasid ERKI Moeshow'st kõige värvikamad külalised publiku seas ja kunsti- ning moemaailma vägevad? Vaata videot! Saad Eesti kõige pöörasemast moesündmusest vahetu maitse suhu!