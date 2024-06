JULGE TEGU Poliitikud tõmmati paljaks!

ERKI moeshow võitja - Innovative Approaches in Fashion ehk uuenduslikud töövõtted moekunstis - Joanne-Heleene Sõrmus «Frame of Mind» Foto: Pressifoto / Maria Mäeots

Pöörane publik

ERKI moeshow pole mõistagi moegala, mis vaid lavaga piirduks - oo ei! ERKI eripäraks on juba aastaid ülivõrdes võimas kunstielamus - moodi esitletakse esmalt klassikalise catwalk etenduse formaadis, seejärel showcase formaadis. Disaineritel on võimalik luua isiklikud maailmad kuhu oma looming paigutada ning publik saab sellega rahulikus tempos ühte sulada.

ERKI värvikas publik. 18.06.2024. ERKi Moeshow Eesti Kunsti Akadeemia hoones. Foto: Rasmus Rebase Postimees Foto: Rasmus Rebase/Postimees/Scanpix Baltics

Kuid erakordne moedoos saab osaks ka publiku ridades. samaväärselt pilkupüüdvaid külalisi kusagil mujal ei näe! Valget silmadega siniselt sillerdav stilist ja disainer Tooma Samuel Silbaum on mees, kellest võimatu mööda vaadata. «ERKI moeshow on sündmus, kus inimene tuleb ja ikkagi näeb vaeva, mida ta selga paneb. Kui sa igapäevaselt võib-olla ei julge enda stiiliga nii palju katsetada, siis täna on see päev kus sa võiksid,» julgustab ta teisigi.

18.06.2024. ERKi Moeshow Eesti Kunsti Akadeemia hoones. Foto: Rasmus Rebase Postimees Foto: Rasmus Rebase/Postimees/Scanpix Baltics

Glamuurse viikingina kõrgub moepubliku kohal ka noor disainer Mihhail Zaytsev. Teda vaimustab enim see kui populaarne on noor, pöörane mood: «Väga tore näha, et Eestis on nii palju moehuvilisi! Me oleme nii väike riik ja meid on nii vähe, väga lahe!»

ERKI moeshow võitja. Pert-a-Porter ehk rõivad, mida saab kohe kanda - Britten Pärkson «Harmony and Discord» Foto: Pressifoto / Maria Mäeots

Õhtul lendan koju!