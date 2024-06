Küllap on popstaaril Justin Timberlake'il pärast teisipäeva, kui ta proovis tulutult politseid ümber veenda, et ta ei istunud purjuspäi autorooli, mitmeid kahetsusi. Üks neist võib olla see, et tol hetkel oli ta autos üksi ning tema seltskonnas ei olnud ühtegi kuulsat naist, nagu Britney Spears või Janet Jackson, kelle kaela oma pahed riputada.

«See rikub tuuri ära,» podises USA laulja Justin Timberlake politseinikule, kes ta joobes juhtimise kahtlusega kinni pidas ja lõpuks vahi alla võttis. Praegu on teada, et Timberlake keeldus alkomeetrisse puhumast ja laulja sõbrad proovisid iga hinna eest politseid ümber veenda, et nad popstaari ei vahistaks.

Küllap tahtis ka Timberlake, et tema klaasistunud pilk avalikkuse ette ei jõuaks, kuid karjääri jooksul mitmeid kordi meediaveergudel hukatusest pääsenud lauljal seekord ei vedanud. Kuid samas ei ole kahtlustki, et see mainekahju, mis Timberlake endale joobes juhtimise karistusega saab, ei ole võrreldav sellega, mida laulja teod tegid naistele, kelle kaela ta oma pahed aastate jooksul ajas.