HEA ELU TEEJUHT Veel üks Euroopa meistritiitel Eesti noortele

18. juunil tutvustati haridusministeeriumis PISA loovmõtlemise uuringu tulemusi. Seda, et Eesti haridus on maailmatasemel, et meie 15–16-aastased lahendavad matemaatikaülesandeid ja loevad-kirjutavad paremini kui enamik maailma riikide noori, teame juba ammu. Nüüd lisandus «medal» probleemide lahendamise oskuse kategoorias.