ÜLLATAV Vaata, kuidas kassid tegelikult vett joovad

Keele struktuur ja funktsioon

Kasside keele pind on kaetud pisikeste ogakujuliste papillidega, mis aitavad neil toitu ja vedelikku haarata. Need on tugevad ja teravad, võimaldades kassil oma kasukat hooldada ning on abiks liha süües. Vee joomisel mängivad papillid siiski teistsugust rolli.