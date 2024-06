Beebi, kahurikuul ja küünised: lennujaama töötajad jagavad ekstreemseid leide reisijate pagasist

1993. aastal leiti Miami lennujaamas ühe reisija pagasist muumia käsi ja osaliselt mumifitseeritud lapse jäänused. Need konfiskeeriti ja tagastati päritoluriiki, kuna nende omamine ja transport on ilma vajalike luba omamata ebaseaduslik.

Egiptusest pärit noorpaar üritas oma äraantavas pagasis last lennukisse smugeldada. Elusat imikut. Raske on ette kujutada, mis sundis vanemaid otsusele beebi koos kohvriga pagasiruumi saata. Tollis selgitati välja, et laps sündis paar päeva enne paari lendu AÜE-sse ja kõik vastsündinu dokumendid polnud korras. Vanemad ei oodanud, kuni beebi passi saab, sest nad tahtsid jalamaid puhkusele minna ja otsustasid seetõttu loota juhusele, et titat kohvris ei leita ega märgata.