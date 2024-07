Eestlastegi seas kõige populaarsemate puhkepaikade hulka kuuluv Tai peidab palju enamat, kui tavaliselt teada on. Imekaunis loodus, soodsad hinnad ja võrratu köök meelitavad kokku inimesi üle maakera. Kuid Tai peidab ka paljusid põnevaid paiku, kus saab kõike seda ilma rahvamassideta nautida. Eestlasele see sobib. Aga kus need kohad on?